Москва, 22 ноября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Сдержать рост популярности видеороликов в интернете о нарушениях ДТП следует с помощью криминализации подобного рода занятий. Об этом 22 ноября заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия аварии

«То, что это стало модным, так называемый «хайп», когда искусственно раздувают свою популярность вот этой своей агрессивной, навязчивой ездой, опасной ездой. Всё это выкладывается в соцсети для публичного демонстрирования своей смелости», — заявил Марданшин.

«За данный факт фиксации и выкладывания его в интернет, конечно, необходимо предусмотреть более строгое наказание», — указал он.