В Ивановской области отменили QR-коды для посещения торговых центров
Иваново, 22 ноября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Власти Ивановской области отменили обязательное предъявление QR-кодыов при посещении торговых центров. Об этом на брифинге 22 ноября сообщила заместитель председателя правительства Ивановской области Ирина Эрмиш.
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Решение об отмене QR-кодов при посещении торговых центров был принято на заседании регионального оперативного штаба.
Эрмиш уточнила, что отмененные ограничения могут вернуть. Если ситуация с заболеваемостью ковидом в регионе ухудшится.
Как сообщало ИА REGNUM, требование на предъявление QR-кодов при посещение торговых центров ввели с 30 октября, 16 ноября стало известно о смягчении режима — документы о вакцинации разрешили требовать только в выходные дни и вечернее время.