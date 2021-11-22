Челябинск, 22 ноября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Временным руководителем Главного управления Лесами Челябинской области стал Валерий Нигматуллин. Такое постановление подписал губернатор региона Алексей Текслер.

Иван Шилов, ИА REGNUM Назначение

Нигматуллин является первым заместителем начальника. В качестве и.о. он будет до назначения начальника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведомство возглавлял Сергей Лавров. Его перевели на пост замминистра экологии региона.