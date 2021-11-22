Ярославль, , 12:59 — REGNUM В Ярославле жители Дзержинского района записали обращение к врио губернатора с просьбой помочь доделать в доме капитальный ремонт. Об этом рассказал общественник Михаил Рахимов.

Обращение жителей

Работы по замене системы отопления проходили летом 2020 года. После этого у жильцов начались проблемы с теплоснабжением на первых этажах. В правительстве области сообщали, что жильцы не пустили рабочих для установки терморегуляторов на батареи, из-за этого и возникли проблемы.

Позднее к разбирательству подключилась прокуратура. По результатам проверки было обнаружено, что подрядчик отступил от рабочего проекта. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. При этом сам фонд капремонта оплатил все работы подрядчику и принял их.

В очередной раз жители подняли тему отсутствующего отопления 20 ноября 2021 года, записав видеообращение к врио губернатора Михаилу Евраеву.

«Мы, собственники квартир дома по улице Елены Колесовой, дом 4. Михаил Яковлевич, в нашей области, в нашем городе творится беспредел с капитальными ремонтами. В частности с фондом капитального ремонта. Мы все платим деньги, взносы в общий котёл. Нашими деньгами распоряжается фонд. Вот уже второй год нам не могут нормально доделать систему отопления. В прошлом году все жители сидели без тепла на первом этаже. Строительный контроль и строительный надзор от фонда — это всё фикция. Мы сами взяли штангенциркуль, перемерили диаметры, привезли сюда прокуратуру, завели уголовные дела. Летом переделали диаметры магистралей, но капитальный ремонт так и не доделан. У ваших замов побывал уже много раз, в том числе у профильных. Результата нет никакого. Мы сейчас с жителями переживаем, что мы в отопительный сезон так и не выйдем. Просим вас принять меры», — рассказал в обращении общественник Михаил Рахимов.

Упомянул активист и то, что он пытался попасть на приём к губернатору лично, однако ему сообщили, что «все места уже заняты». В правительстве пока никак не отреагировали на обращение.

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