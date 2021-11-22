Ярославль, 22 ноября 2021, 12:59 — REGNUM В Ярославле жители Дзержинского района записали обращение к врио губернатора с просьбой помочь доделать в доме капитальный ремонт. Об этом рассказал общественник Михаил Рахимов.
Работы по замене системы отопления проходили летом 2020 года. После этого у жильцов начались проблемы с теплоснабжением на первых этажах. В правительстве области сообщали, что жильцы не пустили рабочих для установки терморегуляторов на батареи, из-за этого и возникли проблемы.
Позднее к разбирательству подключилась прокуратура. По результатам проверки было обнаружено, что подрядчик отступил от рабочего проекта. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. При этом сам фонд капремонта оплатил все работы подрядчику и принял их.
В очередной раз жители подняли тему отсутствующего отопления 20 ноября 2021 года, записав видеообращение к врио губернатора Михаилу Евраеву.
Упомянул активист и то, что он пытался попасть на приём к губернатору лично, однако ему сообщили, что «все места уже заняты». В правительстве пока никак не отреагировали на обращение.
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