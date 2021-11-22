Иркутск, 22 ноября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В Иркутской области немного выросла номинальная начисленная заработная плата работников организаций (без учета наёмных работников у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями).

Ника Егорова Зарплата

Как сообщает 22 ноября территориальный орган государственной статистики, за сентябрь 2021 года она составила 52 912 рублей, тогда как в период январь-сентябрь 2021 года — 52 441 рубль.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого полугодия 2021 года Иркутская область вышла на второе место (после Красноярского края) по уровню средней заработной платы работников, предусмотренных «майскими» президентскими указами.

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В целом по экономике Иркутской области средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций (без учета наёмных работников у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) за март 2021 года составила 51 501 рубль.

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