Москва, 22 ноября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Наиболее эффективные привычки для повышения работоспособности по мнению жителей России — это организованность (21%), занятия спортом, ведение здорового образа жизни (15%), и ежедневный хороший сон (13%), приводит данные опроса Исследовательский центр портала Superjob.ru.

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Также способствуют росту работоспособности привычка доводить начатое до конца (12%), трудолюбие (11%), ответственный подход к делу (8%). По мнению 5%, на работоспособность влияет привычка к высокому уровню дохода.

Уверены, что работоспособность растет у тех, кто внимательно подходит ко всему (5%), имеет привычку относиться ко всему с оптимизмом (4%), привык не нервничать по пустякам, быть коммуникабельным и любит учиться (по 3%).

Опрос проведен 1—15 ноября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 394 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, заявили о сильном стрессе на работе 37% работающих жителей России. 25% оценили уровень стресса как высокий, 17% — как очень высокий.

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