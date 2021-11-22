Махачкала, 22 ноября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Больше всего низкооплачиваемых работников в России проживают в Дагестане, Чечне и Ингушетии. Эти республики стали также антилидерами по минимальному числу высокооплачиваемых сотрудников. Так, па данным исследования РИА Новости, получают больше 100 тыс. рублей в месяц около 1,3% специалистов.

Кому достается национальный доход. (фрагмент)

В субъектах Северо-Кавказского округа также высока доля работников, получающих менее 15 тысяч рублей в месяц. Так, в Дагестане и Чечне. Которые оказались в самом конце списка антилидеров, их число составило 27,5%. На третьем месте Северная Осетия с показателем 27,4%.

По данным исследования, в пяти Северо-Кавказских республиках более 25% работающих получают менее 15 тыс. рублей в месяц. В целом по России получает менее 15 тыс. рублей в месяц за свой труд каждый десятый работник.