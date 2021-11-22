Сеул, , 12:56 — REGNUM 22 ноября на территории Дома литературы в Сеуле установили бюст великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Лев Толстой Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным источников, в церемонии открытия памятника приняли участие замминистра культуры, спорта и туризма Южной Кореи О Ён У, потомок писателя, советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой, посол России в Южной Корее Андрей Кулик, а также представители учреждений культуры Южной Кореи.

Известно, что над созданием монумента работал молодой скульптор из Санкт-Петербурга.

После открытия памятника в Доме литературы состоялся концерт, в ходе которого прозвучали композиции российских и южнокорейских авторов.