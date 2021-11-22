Петрозаводск, , 12:55 — REGNUM В Карелии не изготавливаются дентальные имплантаты, и их изготовление не входит в территориальную программу бесплатной медицинской помощи. Об этом ИА REGNUM заявила первый заместитель министра здравоохранения республики Ольга Руотцелайнен.

Кабинет стоматолога-терапевта Василий Иванов © ИА REGNUM

Она отметила, что стоимость услуги зависит от бренда имплантационной системы и ценовой политики стоматологической клиники, и, в силу довольно высокой конкуренции среди стоматологических клиник, различие цен невелико.

На вопрос Иа о стоимости установки пломбы и зубного импланта в стоматологических учреждениях Карелии Ольга Руотцелайнен не ответила.

По её словам, из регионального бюджета финансируются стоматологические услуги ветеранам труда Республики Карелия, ветеранам труда Российской Федерации, реабилитированным гражданам и труженикам тыла.