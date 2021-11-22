Новосибирск, , 12:56 — REGNUM Суд вынес приговор неоднократно судимому 46-летнему новосибирцу, нападавшему на женщин в Дзержинском районе города. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Новосибирец нападал на женщин недалеко о парка СКР по Новосибирской области

Было установлено, что в августе 2020 года он дважды совершил нападения на женщин недалеко от парка «Березовая роща». Так, ночью 8 августа 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он встретил ранее незнакомую женщину, с которой попытался познакомиться. Получив отказ, он напал на неё со спины, схватил руками за шею и стал душить, отчего женщина потеряла сознание. После этого он перетащил её вглубь лесной зоны парка, где попытался совершит над ней сексуальное насилие. Через несколько дней, мужчина встретил очередную потерпевшую, у которой при себе были беспроводные наушники стоимостью 20 тыс. рублей. Он проследовал за ней до неосвещенного и безлюдного участка местности, где напал со спины, повалил на землю и стал душить, однако она оказала активное сопротивление и подсудимый, опасаясь, что может быть застигнут на месте преступления третьими лицами, скрылся с места преступления.

Мужчина был задержан, вину он признал частично. Приговором суда ему назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.