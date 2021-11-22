Москва, 22 ноября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Российским учёным удалось обнаружить вещество, эффективно обезвреживающее вирус SARS-CoV-2. Его нашли сотрудники кафедры биофизики биологического факультета МГУ совместно с коллегами из федерального исследовательского центра «ФТМ» и федерального научно-клинического центра ФМБА России, установив механизм взаимодействия катионных фотосенсибилизаторов — веществ, вызывающих чувствительность к свету. Об этом сообщается 22 ноября на сайте МГУ имени Ломоносова.

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Согласно результатам исследования, опубликованным в серии статей ([1], [2]) в научном журнале Viruses, подавить коронавирус позволяет фотодинамическое обеззараживание. Так, специальное химическое вещество — фотосенсибилизатор — связывается с возбудителем заболевания, и при освещении активирует кислород, который и окисляет связанного с фотосенсибилизатором возбудителя болезни, убивая его. Учёным удалось обнаружить на оболочках коронавирусов человека мишени, за которые фотосенсибилизаторы могли бы «зацепиться».

»Наш метод позволил выявить потенциальное место связывания фотосенсибилизаторов с коронавирусами (им оказалось место сочленения ножки и головки S-белка), и найти вещество, обладающее наибольшим сродством к этому сайту связывания (им оказались молекулы октакис (холинил)фталоцианина цинка)», — пояснил один из авторов исследований, научный сотрудник кафедры биофизики биологического факультета МГУ Владимир Фёдоров.

Он добавил, что в ходе экспериментов в водной среде это вещество в сочетании с излучением красных светодиодов продемонстрировало полное обеззараживание от коронавирусов.

«Наличие общего сайта связывания на S-белках SARS-CoV, SARS-CoV-2 и MERS-CoV создаёт перспективы для широкого использования этого типа фотосенсибилизаторов для борьбы с распространением коронавирусов», — подчеркнул Фёдоров.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные из Национального центра анализа и противодействия биологической угрозе государственной исследовательской лаборатории биологической защиты министерства внутренней безопасности США установили, что естественный солнечный свет может быстро убивать вирус SARS-CoV-2 на поверхностях. Так, было обнаружено, что при условиях летнего дня на 40° северной широты (40-я параллель) 90% вирусов с денежной купюры, обработанной слюной, заражённой COVID-19, уничтожаются за 6,8 минуты.