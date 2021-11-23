Москва, , 00:10 — REGNUM Задержки с сертификацией газопровода «Северный Поток-2» связаны со стремлением немецкого регулятора подстраховаться и учесть все. Об этом 22 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Газопровод «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

«Политическое подковерное давление на процесс приостановки сертификации трубопровода «Северный поток-2» исключать нельзя», — заявил эксперт.

«Но никто об этом все равно не узнает. Однако, я думаю, что в данном случае в большей степени имеют вопросы технического свойства», — отметил Борисов.

«Немецкому сетевому регулятору необходима полная уверенность в прохождении проекта через Еврокомиссию», — пояснил политолог.

«Для этого он сейчас подстраховался и решил полностью выполнить условия европейских правил, которые предписывают, чтобы эксплуатант и оператор не представляли собой одно лицо», — подчеркнул эксперт.

«Сейчас де-юре эксплуатант трубы — «Газпром», а оператор — компания «Nord Stream 2 AG», единственный акционер которой также — «Газпром». Чтобы такого не было, решено создать компанию, которая будет оператором трубы», — разъяснил политолог.

«Тогда у Еврокомиссии не будет даже формальных оснований, чтобы противодействовать сертификации. Этот юридический финт затянет сертификацию, но не отменит ее», — отметил Борисов.