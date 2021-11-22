Москва, 23 ноября, 2021, 00:10 — ИА Регнум. Задержки с сертификацией газопровода «Северный поток — 2» связаны со стремлением немецкого регулятора подстраховаться и учесть всё. Об этом 22 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Газопровод «Северный поток — 2»

«Политическое подковерное давление на процесс приостановки сертификации трубопровода «Северный поток — 2» исключать нельзя», — заявил эксперт.

«Но никто об этом всё равно не узнает. Однако я думаю, что в данном случае в большей степени имеют вопросы технического свойства», — отметил Борисов.

«Немецкому сетевому регулятору необходима полная уверенность в прохождении проекта через Еврокомиссию», — пояснил политолог.

«Для этого он сейчас подстраховался и решил полностью выполнить условия европейских правил, которые предписывают, чтобы эксплуатант и оператор не представляли собой одно лицо», — подчеркнул эксперт.

«Сейчас де-юре эксплуатант трубы — Газпром, а оператор — компания Nord Stream 2 AG, единственный акционер которой — также Газпром. Чтобы такого не было, решено создать компанию, которая будет оператором трубы», — разъяснил политолог.

«Тогда у Еврокомиссии не будет даже формальных оснований, чтобы противодействовать сертификации. Этот юридический финт затянет сертификацию, но не отменит ее», — отметил Борисов.