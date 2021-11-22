Красногорск, , 12:54 — REGNUM Работодатели, привлекающие мигрантов в Подмосковье, обязаны обеспечить им комфортные условия проживания. Об этом 22 ноября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Еще одна важная тема — проживание мигрантов. Все те, кто ведут бизнес и привлекают иностранную рабочую силу, должны предоставить и обеспечить комфортное и безопасное проживание. Я прошу провести соответствующую работу», — сказал Воробьев.

По его словам, огромные логистические комплексы Подмосковья, где трудятся иностранные рабочие, должны быть оснащены общежитиями, чтобы люди, которые приезжают, жили в цивилизованных условиях. Также Воробьев намекнул, что за поведение мигрантов должны отвечать в том числе и их работодатели.

«Это напрягает жителей и вызывает беспокойство. Это большая работа, она потребует инвестиций. Но если какая-то компания нанимает рабочих, то они должны предоставить комфортные условия проживания и отвечать за безопасность всего того, что происходит вокруг», — сказал Воробьев.

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