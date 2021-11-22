Красногорск, 22 ноября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Работодатели, привлекающие мигрантов в Подмосковье, обязаны обеспечить им комфортные условия проживания. Об этом 22 ноября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Еще одна важная тема — проживание мигрантов. Все те, кто ведут бизнес и привлекают иностранную рабочую силу, должны предоставить и обеспечить комфортное и безопасное проживание. Я прошу провести соответствующую работу», — сказал Воробьев.

По его словам, огромные логистические комплексы Подмосковья, где трудятся иностранные рабочие, должны быть оснащены общежитиями, чтобы люди, которые приезжают, жили в цивилизованных условиях. Также Воробьев намекнул, что за поведение мигрантов должны отвечать в том числе и их работодатели.

«Это напрягает жителей и вызывает беспокойство. Это большая работа, она потребует инвестиций. Но если какая-то компания нанимает рабочих, то они должны предоставить комфортные условия проживания и отвечать за безопасность всего того, что происходит вокруг», — сказал Воробьев.