Москва, , 12:52 — REGNUM Подать заявку и направить документы дистанционно можно при оформлении единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованным лицам. Об этом 22 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Новое решение касается единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованным лицам. Граждане, которые имеют на неё право, смогут теперь подать заявку и направить документы дистанционно через портал государственных услуг», — рассказал Мишустин.

Он отметил, что соответствующее постановление уже подписано. В большинстве случаев жителям не придётся посещать Пенсионный и фонд и отправлять бумаги по почте, что существенно упростит процедуру и сократит время.

Нововведение относится к формированию социального казначейства, обратил внимание премьер-министр.