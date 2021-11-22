Канберра, , 12:50 — REGNUM Первое соглашение в рамках нового альянса в сфере безопасности AUKUS, которое предусматривает обмен данными о военно-морских ядерных силовых установках, подписали США, Великобритания и Австралия. Об этом 22 ноября сообщает Agence France-Presse.

AUKUS. Совместная онлайн-пресс-конференция лидеров США, Великобритании и Австралии Au.usembassy.gov

Уточняется, что указанный документ подписали в Канберре министр обороны Австралии Питер Даттон и послы США и Великобритании.

«Соглашение с США и Великобританией об обмене информацией о ядерных силовых установках ВМС позволит Австралии стать надежным и ответственным партнером этих стран в использовании новейших технологий», — заявил по этому поводу глава австралийского минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября подписание такого соглашения одобрил президент США Джо Байден.