Уфа, , 12:51 — REGNUM Два рыбака застряли в снегу на легковом автомобиле в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Рыбак © Наталья Диева

22 ноября сотрудники спасательного ведомства Дюртюлинского района получили информацию о том, что в деревне Казы-Ельдяк два рыбака застряли в снегу на автомашине Renault Logan.

«К счастью, все завершилось благополучно: мужчин, попавших в снежный «плен», спасли при помощи спецтехники», — говорится в сообщении пресс-службы.

Спасатели рекомендуют жителям на время отложить дальние поездки и переждать непогоду дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в некоторых районах Башкирии ночью 23 ноября ожидается метель, на дорогах гололедица, снежные заносы, ветер местами с порывами до 18 метров в секунду.