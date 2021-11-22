Уфа, 22 ноября 2021, 12:51 — REGNUM Два рыбака застряли в снегу на легковом автомобиле в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.
22 ноября сотрудники спасательного ведомства Дюртюлинского района получили информацию о том, что в деревне Казы-Ельдяк два рыбака застряли в снегу на автомашине Renault Logan.
«К счастью, все завершилось благополучно: мужчин, попавших в снежный «плен», спасли при помощи спецтехники», — говорится в сообщении пресс-службы.
Спасатели рекомендуют жителям на время отложить дальние поездки и переждать непогоду дома.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в некоторых районах Башкирии ночью 23 ноября ожидается метель, на дорогах гололедица, снежные заносы, ветер местами с порывами до 18 метров в секунду.