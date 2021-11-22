Улан-Удэ, 22 ноября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В Бурятии студентов включили в «группу риска», подлежащую обязательной вакцинации от COVID-19. Об этом сообщили журналистам в региональном управлении Роспотребнадзора.

Дарья Драй ИА REGNUM Прививка от COVID-19

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"Да, мы включили студентов в «группу риска». С другой стороны, именно для этой категории граждан юридической ответственности нет. Но мы рекомендуем всем жителям от 18 лет сделать прививки против COVID-19», — передаёт портал «Байкал-Daily» комментарий ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, две недели назад глава республики Алексей Цыденов опроверг сообщения о поголовной вакцинации студентов против коронавируса. По его словам, в обязательном порядке прививали лишь студентов, проживающих в общежитии.

Однако 19 ноября появилась информация о введении обязательной вакцинации для всех совершеннолетних студентов в 17 регионах страны, в число которых вошла и Бурятия.

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