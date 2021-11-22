Москва, , 20:56 — REGNUM Интеграция коммерческих сервисов Сберьанка с государственной системой идентификации «Госуслуг» (ЕСИА) может иметь свои положительные стороны для граждан России. Но как быть с безопасностью личных данных, удастся ли обеспечить их достаточную защиту. О положительных и отрицательных сторонах такого нововведения рассказывает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Сбербанк Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Взаимное признание идентификаторов ЕСИА Сбербанка, также как некоторых других коммерческих структур могло бы оказаться выигрышным и для граждан и для государства, экономя время при получении услуг, требующих идентификации. С другой стороны, не откроет ли реализация этого предложения дополнительную лазейку для мошенников? Здесь необходимо учесть опыт, который уже накоплен в разовых обращениях за госидентификацией, например, при сделках с недвижимостью. Да и цифровой след, уже оставленный каждым гражданином РФ к настоящему моменту довольно весом и им отчасти могут пользоваться и сторонние «наблюдатели». Тем не менее, необходимо, чтобы личные данные и согласие гражданина на их использование оставались в его ведении, а коллективные сведения не «утекли» за рубеж через иностранное программное обеспечение. Можно ли этого добиться без особых потерь времени и сил? Читайте статью Галины Смирновой

Сбер готов к интеграции данных. Как уберечь их от опасностей?