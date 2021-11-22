Иркутск, 22 ноября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. К концу октября 2021 года в государственных учреждениях службы занятости населения Иркутской области состояло на учете 15,8 тыс. незанятых трудовой деятельностью граждан, из них 11,2 тыс. человек имели статус безработного. Об этом информирует территориальное управление государственной статистики.

Антонио Берни. Безработица. 1934

Напомним,численность безработных в Иркутской области на конец 2020 года составляла 28,7 тыс. человек. Но уже к концу сентября 2021 г. уровень регистрируемой безработицы в Иркутской области снизился в пять раз — до 1,2%.

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