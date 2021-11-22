Петрозаводск, 22 ноября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. С 2000 года в Карелии закрыты пять зубных кабинетов в государственных медорганизациях и два зубных кабинета в высших учебных заведениях. Об этом ИА REGNUM заявила первый заместитель министра здравоохранения республики Ольга Руотцелайнен в ответ на запрос информационного агентства.

rgerber На приеме у стоматолога

По её словам, несколько стоматологических кабинетов в Карелии не работают или работают частично ввиду кадрового дефицита. Так, в школах Петрозаводска и города Костомукша работают 14 стоматологических кабинетов, некоторые частично из-за отсутствия кадров.

Руотцелайнен проинформировала, что в Карелии стоматологическую помощь оказывают государственные медучреждения — одна поликлиника, шесть отделений и 67 кабинетов, а также 45 частных медучреждений.

Он подчеркнула, что во всех центральных районных больницах Карелии оборудованы стоматологические кабинеты, но в Пряжинской и Лоухской ЦРБ, врачебных амбулаториях Прионежского, Сегежского и ещё нескольких районов, они не работают или работают частично из-за недостатка специалистов.

В республике для населения труднодоступных районов работают два мобильных стоматологических комплекса. Один из них прикреплён к Межрайонной больнице №1 г. Костомукши, второй — к Республиканскому стоматологическому центру. В 2021 году они выполнили более 84 выездов и приняли 1520 пациентов, уточнила первый заместитель министра.