Ростов-на-Дону, 22 ноября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В Ростовской области введена обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции для жителей от 60 лет и старше, об этом 22 ноября сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Коснется это требование преимущественно работающих граждан в данной возрастной категории.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Соответствующее постановление главного санитарного врача региона было подписано 20 ноября. В соответствии с ним, руководителям организаций и учреждений всех форм собственности «необходимо принять дополнительные меры по охвату вакцинацией против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) лиц в возрасте 60 лет и старше (за исключением лиц, имеющих противопоказания)».

Также, уточняют в ведомстве, в случае отказа от прививок руководство учреждений должно «применять меры в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Как сообщало ИА REGNUM, на 22 ноября в Ростовской области подтверждено 170 353 случая заражения коронавирусом, выздоровели 145 060 человек, скончались 8427 человек.