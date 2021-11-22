Тюмень, , 12:46 — REGNUM Тюменские школьники в 2022 году запустят спутник в космос. В проекте принимают участие ученики 8−11 классов, сообщает управление стратегических коммуникаций Тюменского государственного университета.

Космические спутники U.S. Air Force

На данный момент идёт программирование и спайка составных элементов спутника. Данный космический аппарат будет исследовать разливы нефти в Арктике, делать снимки и прогнозировать развитие экологической ситуации. Руководит процессом сотрудник ТюмГУ Кирилл Шабалин.

«Это новое перспективное направление для школьников, которые увлечены темой инженерии. Мы тщательно формировали состав исследователей — в основном в группу вошли призёры и победители олимпиад научно-технической направленности и активные участники тематических проектов — около 20 человек», — пояснила руководитель регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Новое поколение» Татьяна Вешкурцева.

Отмечается, что проект реализуется благодаря совместной деятельности Фонда содействия инновациям и Тюменского государственного университета.