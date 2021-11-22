Москва, 22 ноября 2021, 12:44 — REGNUM Во время турбулентности на криптовалютном рынке необходимо помнить о том, что коррекция от максимальных отметок на 20−30% является вполне типичной ситуацией для цифровых активов. Таким образом, поводов для паники нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

Биткоин
Биткоин
Steven Millstein
«BTC продолжает движение в восходящем канале, который сформировался еще в июле и в рамках него криптовалюта может подешеветь до отметки в $53 тыс — нижней границе канала — перед походом к новым максимумам в районе $75 тыс.
Если рассматривать текущую ситуацию в краткосрочном разрезе, то вероятность дальнейшего снижения котировок все еще присутствует.
Безостановочных движений на рынке практически никогда не бывает, вот и в этот раз укрепление BTC на 6% от недавнего минимума в $55,9, по всей видимости, является лишь коррекцией в рамках краткосрочного нисходящего тренда к нижней границе.
Таким образом, к покупкам главной криптовалюты — биткоина — на текущих отметках стоит подходить осторожно.
Серьезные инфоповоды пока отсутствуют, однако поводы для оптимизма все-таки есть. Постепенно топовые криптовалюты перестают двигаться в унисон и все меньше коррелируют друг с другом.
Если раньше во время падения BTC вниз летели и остальные активы, то сейчас можно заметить приличный рост цен по таким проектам как, например, Avalanche (+40% за неделю), Crypto.com (+70%) и Elrond (+45%).
Это свидетельствует о взрослении индустрии и внушает надежды на ее дальнейшее развитие вне контекста привязки в единственному активу», — считает эксперт.

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