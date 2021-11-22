Москва, 22 ноября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Во время турбулентности на криптовалютном рынке необходимо помнить о том, что коррекция от максимальных отметок на 20−30% является вполне типичной ситуацией для цифровых активов. Таким образом, поводов для паники нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

Steven Millstein Биткоин

«BTC продолжает движение в восходящем канале, который сформировался еще в июле и в рамках него криптовалюта может подешеветь до отметки в $53 тыс — нижней границе канала — перед походом к новым максимумам в районе $75 тыс.

Если рассматривать текущую ситуацию в краткосрочном разрезе, то вероятность дальнейшего снижения котировок все еще присутствует.

Безостановочных движений на рынке практически никогда не бывает, вот и в этот раз укрепление BTC на 6% от недавнего минимума в $55,9, по всей видимости, является лишь коррекцией в рамках краткосрочного нисходящего тренда к нижней границе.

Таким образом, к покупкам главной криптовалюты — биткоина — на текущих отметках стоит подходить осторожно.

Серьезные инфоповоды пока отсутствуют, однако поводы для оптимизма все-таки есть. Постепенно топовые криптовалюты перестают двигаться в унисон и все меньше коррелируют друг с другом.

Если раньше во время падения BTC вниз летели и остальные активы, то сейчас можно заметить приличный рост цен по таким проектам как, например, Avalanche (+40% за неделю), Crypto.com (+70%) и Elrond (+45%).

Это свидетельствует о взрослении индустрии и внушает надежды на ее дальнейшее развитие вне контекста привязки в единственному активу», — считает эксперт.

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