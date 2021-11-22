Липецк, 22 ноября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В Липецкой области проводится доследственная проверка по факту смерти 14-летней школьницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По предварительным данным, вечером 20 ноября 14-летняя девочка со сверстниками в селе Каликино Добровского района вдыхала сжиженный газ, предназначенный для заправки газовых портативных устройств. Это происходило в общественном месте, поэтому, когда девочка потеряла сознание, об этом медикам сообщили очевидцы. Когда на место происшествия прибыла медработница, девочка уже скончалась.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, причину смерти школьницы и условия её воспитания в семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.