Москва, 22 ноября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Сегодня, 22 ноября, Совет Думы обсудит законопроект о наказании за хулиганство на дорогах. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

«Считаем правильным предложить жёсткие меры наказания в отношении тех, кто неоднократно нарушил правила дорожного движения, создав угрозу жизни и здоровью людей, — ввести уголовную ответственность», — отметил Володин в телеграм-канале.

Также парламентарии намерены предложить конфискацию транспортных средств, на которых совершаются подобные хулиганские действия.

С такими предложениями выступили депутаты Госдумы от «Единой России» Владимир Васильев, Василий Пискарёв, Евгений Москвичёв и Адальби Шхагошев.

По мнению спикера Госдумы, ситуации, когда устраивают гонки, лихачат, чтобы прославиться в социальных сетях и увеличить количество подписчиков, недопустимы.

«Это несет опасность окружающим: люди становятся инвалидами, гибнут невинные граждане. Создаётся угроза жизни не только участников дорожного движения: водителей и пассажиров, — но и тех, кто находится на пешеходных переходах, тротуарах, остановках», — подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме неоднократно предлагали ввести наказание за опасное вождение. Норма в законодательстве предусмотрена, однако само наказание до сих пор не прописано.