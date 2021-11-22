Екатеринбург, , 12:42 — REGNUM Уральское предприятие выплатит 1,5 млн рублей за гибель работника. Такого решения добилась дочь погибшего, сообщили в пресс-службе областного суда.

Деньги

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Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Несчастный случай произошел в 2016 году. Его причиной явилось неудовлетворительное техническое состояние здания корпуса.

Дочь погибшего обратилась с иском в суд. Она просила взыскать с ответчиков 3 млн рублей в качестве морального вреда. Суд удовлетворил иск лишь частично. В общей сложности потерпевшей выплатят 1,5 млн рублей. Два ответчика компенсируют ей по 375 тысяч и один 750 тысяч рублей. Кроме того, руководителям предприятия суд назначил уголовное наказание.