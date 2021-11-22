Новосибирск, 22 ноября 2021, 12:42 — REGNUM В Новосибирской области по сообщению об отравлении жителей города Татарска организовано проведение доследственной проверки. Об этом сообщило региональное управление СКР.
«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о том, что более 20 жителей города Татарска обратились в медицинское учреждение с подозрением на отравление. При опросе граждан оказалось, что накануне все они приобретали продукты питания в кафе «Суши-Хаус». По данному факту организовано проведение доследственной проверки», — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.