Новосибирск, , 12:42 — REGNUM В Новосибирской области по сообщению об отравлении жителей города Татарска организовано проведение доследственной проверки. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Суши (сс) Marco Verch

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о том, что более 20 жителей города Татарска обратились в медицинское учреждение с подозрением на отравление. При опросе граждан оказалось, что накануне все они приобретали продукты питания в кафе «Суши-Хаус». По данному факту организовано проведение доследственной проверки», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.