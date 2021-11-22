Тбилиси, , 12:42 — REGNUM Социальная политика, действующая в Грузии, привела к том, что многие безработные не заинтересованы в поиске работы. Об этом 22 ноября заявил на совещании премьер-министр республики Георгий Гарибашвили.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече Gov.ge

«Мы приучили и примирили трудоспособное население к безработице, бедности и бездействию. Сегодня у трудоспособного социально незащищенного гражданина нет мотивации переходить на новую работу из опасений, что государство после этого откажет в выплатах социальной помощи», — заявил Гарибашвили.

Премьер-министр отметил, что те, кто получает соцпомощь, не устраиваются в том числе на сезонную работу. Он назвал сложившуюся ситуацию «катастрофой». Глава правительства заявил. Что нужно создавать новые рабочие места и их предлагать гражданам вместо социальной помощи.

Стоит отметить, что в Грузии, по последним данным, уровень безработицы составляет 19,5%. Для мужчин это показатель 21,7%, для женщин — 16,6%.

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