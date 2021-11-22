Иваново, 22 ноября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Уголовное дело о покушении на главу Иванова Владимира Шарыпова готовится к передаче в суд, об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе СУ СКР по регионе.

Ivanovoobl.ru Глава Иванова Владимир Шарыпов

Обвиняемым по статье о покушении на убийство по найму проходит 33-летний уроженец соседнего Ярославля.

По версии следствия, в конце 2018 — начале 2019 года обвиняемый получил предложение совершить убийство главы города Иваново (дело в отношении заказчика выделено в отдельное производство). Обвиняемый согласился. Он выяснил адрес проживания Шарыпова, способы его передвижения по городу, установил график главы города, а также приобрел орудие преступления и подыскал пособников совершения преступления, которые должны были привезти его к месту преступления и увезти.

Согласно материалам дела, 14 февраля 2019 года, обвиняемый подъехал на автомобиле под управлением пособника, который должен был дожидаться его в припаркованной поблизости машине, к дому потерпевшего. Взяв с собой бейсбольную биту, он проник на придомовую территорию дома. Когда глава Иванова подъехал к дому и вышел из машины, обвиняемый подбежал к нему с бейсбольной битой в руках и нанес не менее четырёх ударов по голове. Глава города оказал активное сопротивление нападавшему, обратил его в бегство. Сам Шарыпов получил закрытую черепно-мозговую травму.

Обвиняемый свою вину в нападении на главу города не признал.

Между тем, 11 июня 2021 года обвиняемый в нападении на главу Иванова был осужден судом Белгородской области за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, и за уничтожение имущества. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

В отношении заказчика и других соучастников преступления уголовные дела выделены в отдельное производство, в настоящий момент расследование по ним продолжается, уточнили в СК, а дело в отношении исполнителя готовится к передаче в суд для рассмотрения по существу.