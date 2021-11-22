София, , 12:39 — REGNUM Действующее правительство Болгарии объявило о реализации очередной программы поддержки аграрного сектора страны, заключающейся в либерализации сроков выплаты по кредитам для сотен фермерских хозяйств. Об этом 22 ноября сообщило Болгарское национальное радио.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, соответствующее решение было принято на заседании Совета управляющих государственного отраслевого фонда. Как ожидается, в первую очередь так называемые «кредитные каникулы» будут предоставлены болгарским животноводам, взявшим денежные средства на покупку кормов и выведение пламенных пород крупного рогатого скота. Предполагается, что отсрочка платежей будет действовать в течение одного года, после чего фермеры смогут пролонгировать указанные договорные документы.

Заявления на получение дополнительных финансовых льгот будут приниматься с 22 ноября 2021-го года по 31 января 2022-го года. Количество субсидантов не ограничивается.

Напомним, в Болгарии из-за экономического кризиса, вызванного ростом тарифов на энергоносители и ограничениями в связи с пандемией, о своем банкротстве были вынуждены заявить до двух тысяч средних и мелких крестьянских хозяйств. Ранее в Брюсселе рассмотрели возможность выделения Софии на развитие сельского хозяйства дополнительных средств из бюджета ЕС.