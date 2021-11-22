София, 22 ноября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Действующее правительство Болгарии объявило о реализации очередной программы поддержки аграрного сектора страны, заключающейся в либерализации сроков выплаты по кредитам для сотен фермерских хозяйств. Об этом 22 ноября сообщило Болгарское национальное радио.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно официальной информации, соответствующее решение было принято на заседании Совета управляющих государственного отраслевого фонда. Как ожидается, в первую очередь так называемые «кредитные каникулы» будут предоставлены болгарским животноводам, взявшим денежные средства на покупку кормов и выведение пламенных пород крупного рогатого скота. Предполагается, что отсрочка платежей будет действовать в течение одного года, после чего фермеры смогут пролонгировать указанные договорные документы.

Заявления на получение дополнительных финансовых льгот будут приниматься с 22 ноября 2021-го года по 31 января 2022-го года. Количество субсидантов не ограничивается.

Напомним, в Болгарии из-за экономического кризиса, вызванного ростом тарифов на энергоносители и ограничениями в связи с пандемией, о своем банкротстве были вынуждены заявить до двух тысяч средних и мелких крестьянских хозяйств. Ранее в Брюсселе рассмотрели возможность выделения Софии на развитие сельского хозяйства дополнительных средств из бюджета ЕС.