Красногорск, 22 ноября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В связи с постоянным заселением новых жителей в Подмосковье необходимо усилить меры безопасности. Об этом 22 ноября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Камеры наблюдения

По словам главы региона, население Подмосковья постоянно растет. Это требует слаженной совместной работы правоохранительной системы и бизнеса в части усиления мер безопасности.

«У нас прибавляются новые жители. Регион растет. Это требует от всех служб, в том числе от правоохранительного блока, от тех, кто занимается строительством, бизнесом согласованных действий. Наша задача — ещё раз обратить внимание на мероприятия, которые позволят обеспечить дополнительный уровень защищенности наших жителей. В этой связи мы приняли решение усилить программу, связанную с «Безопасным регионом». Мы будем думать, как большее число систем видеонаблюдения ставить в микрорайоны, требующие повышенного внимания», — сказал Воробьев.