Москва, , 12:38 — REGNUM Выкладывание видеозаписей с нарушениями авторами правил дорожного движения уже следует рассматривать как явку с повинной. Об этом 22 ноября заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».

Авария (сс) Pixel-mixer

«Они выкладывают все свои правонарушения в интернете — это, по большому счёту, явка с повинной. Мы же уже применяем камеры фото‑ и видеофиксации, мы сейчас дополнительно предлагаем фиксировать правонарушения и на камеры мобильных телефонов, чтобы это служило основанием для привлечения нарушителей к ответственности», — заявил Марданшин.

«А здесь они сами эти нарушения фиксируют, сами выкладывают в интернет. И я думаю, что здесь как раз можно было бы предусмотреть ответственность. Нарушение уже зафиксировано и за это нарушение наказывать», — указал он.

Днём 20 ноября на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись три автомобиля. Жертвами ДТП оказались виновник аварии известный автоблогер Саид Губденский и его пассажир президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.