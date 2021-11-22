Рамалла , , 12:51 — REGNUM Руководство Палестины очень уважает президента России Владимира Путина, считает его большим другом и влиятельным международным лидером. Об этом палестинский президент Махмуд Аббас заявил в беседе с ТАСС в преддверии своего визита в Москву.

Махмуд Аббас Kremlin.ru

«С большим уважением относимся к президенту России Владимиру Путину и считаем его большим другом и влиятельным международным лидером», — сказал Аббас.

Он отметил, что в Палестине готовы консультироваться с российским лидером и обсуждать многие вопросы. Так, палестинская сторона хочет ознакомить его с последними политическими событиями, в том числе в контексте палестино-израильского конфликта.

Кроме того, Аббас хочет обсудить важную роль России в миротворческих усилиях и активизацию роли «квартета» международных посредников, то есть России, США, ООН и ЕС. При этом Палестина пойдёт на переговоры, только если Россия будет основным партнёром наряду с другими участниками «четверки».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября Путин и Аббас проведут переговоры в Сочи.

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