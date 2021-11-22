Кострома, 22 ноября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. В Костроме 20 ноября прошёл сход горожан, выступающих против введения QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Костромское областное отделение КПРФ Сход на Сусанинской площади в Костроме

На Сусанинской площади собралось около 300 человек — коммунисты, представители движения «За новый социализм» и горожане. Организатором мероприятия выступило костромское отделение КПРФ. Встреча не согласовывалась с властями.

Участники поставили подписи под обращением к губернатору Костромской области Сергею Ситникову и депутатам Костромской областной думы. Они попросили парламентариев не принимать законопроекты об использовании QR-кодов на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах и кафе, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях.

Как сообщили в областном отделении КПРФ, по итогам схода были задержаны 8 человек — четыре политика и столько же горожан. На одного из них составили протокол за «Мелкое хулиганство». У других участников схода полиция взяла объяснения.

Напомним, до этого подобный сход в Костроме проходил 15 ноября. Он был не таким многолюдным и собрал около 100 участников.