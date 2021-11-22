Омск, 22 ноября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 590 случаев заражения коронавирусом, в том числе 492 человека лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 ноября в региональном министерстве здравоохранения.

Пресс-служба минздрава Удмуртии Коронавирус

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По данным федерального штаба по борьбе с коронавирусом, за весь период пандемии в Омской области выявлено 109 883 носителя SARS-CoV-2. Общее число выздоровевших в регионе — 85 100 человек. За сутки коронавирус победил 181 омич.

Жертвами коронавирусной инфекции стали ещё 15 жителей региона. За всё время в Омской области скончались 2716 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в регионе выявили 592 носителя коронавируса, выздоровели 504 человека, скончались 14 ковид-пациентов.