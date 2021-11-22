Новосибирск, , 12:35 — REGNUM На дорогах Новосибирской области до 2024 года планируется установить 93 комплекса фотовидеофиксации. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

ДТП Mchs.gov.ru

«В Новосибирской области ежегодно планируется устанавливать порядка шести-восьми комплексов фотовидеофиксации», — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский.

По официальным данным, в текущем году на новосибирских дорогах погибло 232 человека, в аналогичный период 2020 эта цифра составляла 262 человека, в 2013 году погибших было 428 человек.