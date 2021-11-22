Москва, , 12:34 — REGNUM Подписано постановление правительства РФ о порядке государственного контроля за ценовыми надбавками на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, входящие в соответствующий перечень. Об этом 22 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Михаил Мишустин Duma.gov.ru

Он рассказал, что такая мера принята, чтобы не возникало необоснованного повышения стоимости таких медикаментов.

«Проводить проверки документов, по которым региональными органами здравоохранения рассчитывались надбавки, станет Федеральная антимонопольная служба. Информация о результатах контроля и принятых мер по устранению нарушений будет отображаться в едином реестре», — сказал Мишустин.

Глава правительства пояснил, что проверки будут проводиться не раньше одного раза в два года по заранее утверждённому плану.