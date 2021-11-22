Москва, 22 ноября 2021, 12:34 — REGNUM Подписано постановление правительства РФ о порядке государственного контроля за ценовыми надбавками на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, входящие в соответствующий перечень. Об этом 22 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.
Он рассказал, что такая мера принята, чтобы не возникало необоснованного повышения стоимости таких медикаментов.
«Проводить проверки документов, по которым региональными органами здравоохранения рассчитывались надбавки, станет Федеральная антимонопольная служба. Информация о результатах контроля и принятых мер по устранению нарушений будет отображаться в едином реестре», — сказал Мишустин.
Глава правительства пояснил, что проверки будут проводиться не раньше одного раза в два года по заранее утверждённому плану.