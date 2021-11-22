Сеул, , 12:34 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 1375 человек. Об этом 22 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 00:00 22 ноября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 42 238 535 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 82,3%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 2126 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 40 495 533 человека. Уровень полной вакцинации составил 78,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2827 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 418 252.

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