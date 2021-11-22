Москва, , 12:33 — REGNUM Частая смена государственной политики в области российской пенсионной системы создает неразбериху в инвестиционных настроениях граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что целевые пенсионные накопления делают лишь чуть больше 6% жителей РФ.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Частая смена государственной политики в области пенсионной системы создает неразбериху в инвестиционных настроениях населения, — сказал Ордов. — Многие еще помнят рекламные ролики госорганов о софинансировании пенсионных отчислений. Но вот уже который год накопительная часть пенсий заморожена и судьба ее остается под большим вопросом. Видимо, сейчас требуется более решительное и активное участие государства в формировании условий развития пенсионной системы, а также формирования финансовых инструментов, гарантирующих сохранность и доходность подобных сбережений в долгосрочной перспективе».

Ордов подчеркнул, что финансовая грамотность позволяет сегодня более чем 6% сограждан сделать осознанный выбор в пользу добровольных пенсионных накоплений, но явный дефицит финансовых инструментов и стратегий инвестирования мешают им решиться на этот безальтернативный шаг.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, что в России пока не сложилась культура накопления на дополнительное пенсионное обеспечение.

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