Москва, , 12:32 — REGNUM Заявили о сильном стрессе на работе 37% работающих жителей России. 25% оценили уровень стресса как высокий, 17% — как очень высокий, приводит данные опроса Исследовательский центр портала Superjob.ru.

Человек в стрессе (сс) kalhh

Не испытывают никакого ежедневного стресса на работе 6%. Считают уровень стресса низким 12%, очень низким — 8%. Средние оценки дают 35% опрошенных.

Уровень стресса на работе в среднем составляет 3 балла. Чаще всего ежедневно нервничают те, кто не любит свою работу — 3,7 балла против 2,8 балла среди тех, кто любит своё дело.

Опрос проведен 10—16 ноября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 398 населенных пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, стресс на рабочем месте испытывают более 90% трудящихся граждан в России.

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