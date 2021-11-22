Москва, , 15:34 — REGNUM Украинское руководство никакого влияния на сертификацию и запуск газопровода «Северный поток-2» оказывать не может и не будет. Об этом 22 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Схема газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» Gazprom.ru

«Право вето для украинцев в этом проекте исключено, так же, как и для польской PGNiG, место которой в сертификации «Северного потока-2» было предоставлено еще месяц назад», — заявил эксперт.

«С юридической точки этот шаг должен продемонстрировать евробюрократам, что вот, мол, мы в процессе сертификации учли все мнения «за» и «против», как сторонников, так и противников проекта».

«Фактически же это просто косметический шаг с целью успокоения украинского руководства», — отметил эксперт.

«Ему подарили иллюзию якобы великой, очень весомой роли», — пояснил Борисов.

«Никто их мнение в Германии учитывать не будет. Судьба трубопровода «Северный поток-2» была решена во время переговоров Меркель — Байден в Вашингтоне» — заключил эксперт.