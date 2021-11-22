Москва, 22 ноября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Нарушения ПДД без последствий не должны предусматривать наказания по Уголовному кодексу, но в рамках кодекса об административных нарушения ужесточение давно назрело. Об этом 22 ноября заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

«После таких резонансных дорожно-транспортных происшествий обычно всегда поступают предложения принять более строгие меры против таких лихачей, ужесточить законодательство», — заявил Марданшин.

«Вполне возможно, что ужесточить и стоило бы. Только я считаю, что это касается кодекса об административных правонарушениях, где штраф для водителей, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, составляет 30 тыс. рублей», — указал он.

Днём 20 ноября на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись три автомобиля. Жертвами ДТП оказались виновник аварии известный автоблогер Саид Губденский и его пассажир президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.