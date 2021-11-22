Красногорск, , 12:34 — REGNUM На должность министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья планируется назначить Надежду Куртяник. Об этом 22 ноября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Действующий глава ведомства переходит на работу в федеральный научно-исследовательский институт «Восход». Куртянник на данный момент занимает должность замминистра госуправления Подмосковья.

«На должность министра госуправления, информационных технологий и связи мы назначим Куртяник Надежду Васильевну. Вы все ее знаете. Это человек, который занимается цифровизацией услуг», — сказал Воробьев.