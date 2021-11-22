Пекин, 22 ноября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Односторонние санкции, введённые против Афганистана, усугубляют гуманитарный кризис в этой стране и фактически наказывают её народ. Такие меры следует отменить, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 22 ноября на регулярном брифинге.

Afghanistan Matters Афганистан

«Замороженные активы должны быть возвращены настоящим владельцам как можно скорее, а не использоваться в качестве инструмента для угроз и запугивания», — подчеркнул китайский дипломат.

Он добавил, что Китай организовал крупные поставки гуманитарных грузов, которые должны помочь афганскому народу преодолеть трудности. Также власти КНР продолжат помогать восстановлению Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ООН предупредили о возможном обрушении банковской системы Афганистана.

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