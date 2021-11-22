Калуга, 22 ноября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Калужской области с 2021 по 2024 год планируется построить 10 школ на 8851 место, сообщает 22 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра образования и науки региона Александра Аникеева.

Admoblkaluga.ru Строительство новых школ в Калужской области

В настоящее время в области завершается строительство нового здания средней школы № 1 в Кондрово и школы в Медыни на 1000 мест каждая. Продолжается строительство школ в Малоярославце на 1101 место и в Калуге по улице Ермоловской в микрорайоне Кубяка на 1300 мест. В 2023 году в этом микрорайоне планируется построить еще одну школу на улице Байконуровской на 1125 мест. Начаты работы по строительству школ в селе Лопатино Тарусского района на 250 мест и в Обнинске в микрорайоне «Заовражье» на 1144 места. Плановый ввод этих объектов в эксплуатацию — конец 2022 года. Экспертизу прошел проект на строительство школы в Людиново на 1000 мест, идет подготовка документации и земельных участков для строительства общеобразовательных организаций в Калуге в микрорайоне Тайфун на 1125 мест и Комфорт Парк на 806 мест.

Наряду со строительством новых школ важнейшей задачей в регионе остаётся проведение капитальных ремонтов в уже существующих образовательных учреждениях.

«План достаточно обширный. У нас много школ, которые требуют капитального ремонта», — отметил губернатор области Владислав Шапша, поручив региональному минобрнауки контролировать данную работу.