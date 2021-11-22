Челябинск, 22 ноября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Челябинский тракторный завод заявил о сокращении 163 работников. Об этом сообщили журналистам в региональном Главном управлении по труду и занятости.

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Сокращение намечено на январь-февраль. Всего на заводе работают порядка 4,5 тыс. человек.

Представители самого ЧТЗ подтвердили журналистам эту информацию. Сократят в основном уборщиков. Их заменят сотрудники клининговой компании.